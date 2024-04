Les discounters face à la crise inflationniste

En dépit de ces efforts, Aldi peine à progresser. L'acquisition de plus de 500 magasins Leader Price en 2020 n'a pas eu l'effet escompté, et la marque doit faire face à une érosion de son chiffre d'affaires. La forte inflation des matières premières et une base de consommateurs aux budgets serrés n'ont pas facilité la situation, mais la marque reste optimiste, envisageant de nouvelles ouvertures pour étendre sa présence en France.



Les analystes comme Emily Mayer de Circana et Gaëlle Le Floch de Kantar suggèrent que les discounters doivent continuer d'innover et de s'adapter pour maintenir leur attractivité. Malgré les obstacles, des signes de reprise se font sentir, notamment grâce à une fidélisation accrue et une fréquence d'achat en hausse chez Lidl. Netto, de son côté, bénéficie d'une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires en 2023, prouvant que les stratégies bien ciblées peuvent se traduire par des succès notables, même en période de crise économique.



Ainsi, si les discounters ont subi un ralentissement notable durant la période d'inflation récente, leurs réponses stratégiques montrent qu'ils ne sont pas encore prêts à abandonner la bataille des prix. Les mois à venir seront déterminants pour voir si ces ajustements permettront de reconquérir ou d'élargir leur clientèle dans un marché de plus en plus compétitif.