Les distributeurs de billets « universels » en forte baisse l'an dernier

En 2019, 2.135 distributeurs de billets ont fermé. À la fin de l'année, la France comptait 50.316 distributeurs, un volume en recul de 4,1% par rapport à 2018. Selon le rapport de la Banque de France et du ministère de l'Économie, la cadence des fermetures s'est accélérée l'année dernière, puisqu'elle s'établissait en moyenne à 1,5% entre 2015 et 2018. Mais dans le même temps, le nombre de points d'accès privatifs, c'est-à-dire ces distributeurs d'espèces accessibles uniquement aux clients de leur réseau d'appartenance, a augmenté : ils sont passés de 23.202 à 25.536 en 2019. Le nombre total d'accès aux espèces n'évolue donc pas tellement d'une année sur l'autre : 75.653 en 2019, 75.852 en 2019. La fin des billets, ce n'est donc pas pour tout de suite !



Dans le détail, le nombre de distributeurs d'espèces universels recule fortement dans les villes de plus de 10.000 habitants (-4,8%). La baisse est moins sensible dans les villages de 1.000 à 2.000 habitants (-1,3%) et dans les villages de 500 à 999 habitants (-2,7%). Les communes de moins de 500 habitants ont même enregistré une augmentation des distributeurs, de 2,7%. Dans le même temps, le nombre de points d'accès privatifs a progressé dans les grandes villes, de 25,4%. La hausse est de 18,8% dans les villes de 5.000 à 9.999 habitants. La progression est moins spectaculaire dans les villages (+2,4%).