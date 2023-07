Les émeutes en France : un fardeau financier pour les commerçants

Une autre dimension vient s'ajouter au prix des réparations. Les franchises et les jours de carence peuvent également affecter le montant de l'indemnisation. Le ministre de l'Économie a exhorté les assureurs à indemniser rapidement les victimes et à réduire les franchises, mais la mise en œuvre de ces mesures reste à voir.



En plus des commerçants, les transports publics ont également été touchés par les émeutes. Les dégradations se sont poursuivies, alourdissant la facture. Celle-ci devrait au moins en partie être attribuée à l'État et donc aux contribuables. Les conditions d'une dégradations suite à un rassemblement sont en effet imputables au garant de l'ordre public. C'est donc une charge supplémentaire qui vient s'ajouter au budget de l'État et donc aux Français, soit dès à présent, soit des générations futures en cas de contraction de dettes additionnelles.