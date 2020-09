Les emplois perdus dans l'industrie le sont-ils pour toujours ?

Le bilan de l'emploi dans le secteur industriel en France n'a cessé de se dégrader ces dernières décennies, et malheureusement la crise économique post-coronavirus ne va rien améliorer. Airbus va ainsi supprimer des milliers de postes en attendant des jours meilleurs, General Electric va se séparer de sites de production en France, Bridgestone va quitter Béthune (Pas-de-Calais)… « La France a été le pays européen qui a le plus délocalisé », a convenu Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué à l'Industrie. C'est dans ce contexte que le gouvernement va mettre en place plusieurs dispositifs visant à relocaliser des entreprises de l'industrie. Des mesures qui devront être « soutenables économiquement » pour éviter les financements à perte.



Mais cela ne suffira sans doute pas pour retrouver les emplois perdus à l'étranger, selon plusieurs économistes. Car la tendance est partagée par tous les pays riches, avance Vincent Vicard, économiste au Cepii (Centre d’études prospectives et d’informations internationales) : « l’industrie est un secteur en diminution en termes d’emplois parce qu’il a des gains de productivité plus élevés que le reste de l’économie, notamment du fait de l’automatisation qui est importante », explique-t-il à l'AFP.