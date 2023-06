Les énergies fossiles privées d'avantages fiscaux en 2024

Bruno Le Maire a également réitéré son opposition à l'idée d'un « ISF vert », récemment proposé par les économistes Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz. Il a souligné que l'introduction d'une telle mesure fiscale pourrait provoquer une « allergie fiscale à la décarbonation » de l'économie parmi les Français les plus riches. « Quand on dit 10% des Français les plus riches, c'est quand même 10% des Français, c'est plusieurs millions de personnes. Donc il faut faire très attention à ne pas susciter une allergie fiscale à la décarbonation de notre économie », a-t-il dit.



Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas de mépriser l'idée d'un ISF vert, mais que lui, le président de la République et la Première ministre estiment que cette option d'augmentation de la fiscalité n'est pas la meilleure dans un pays qui possède le niveau d'imposition déjà le plus élevé de tous les pays de l'OCDE.