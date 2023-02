Les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que le gaz en 2022

22% de toute l'électricité consommée dans l'Union européenne l'an dernier provient de l'éolien et du solaire, affirme le groupe de réflexion Ember qui a publié un rapport sur le sujet cette semaine. L'électricité à base de charbon a représenté 16% de la consommation européenne en 2022. Et le gaz fossile 20% : autrement dit, les énergies renouvelables ont fait mieux que les énergies fossiles. « Les chocs de 2022 n'ont provoqué qu'une légère augmentation de l'énergie au charbon mais une énorme vague de soutien aux énergies renouvelables », selon l'étude.



C'est l'énergie solaire en particulier qui a tiré l'ensemble des renouvelables vers le haut, avec une production annuelle de 39 térawattheures, soit 24% de plus qu'en 2021. C'est évidemment du jamais vu en la matière. En 2022, l'Europe a fait face à de sérieuses difficultés difficultés d'approvisionnement en gaz, la Russie ayant fortement réduit ses exportations en raison de la guerre en Ukraine.