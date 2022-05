Les enseignes veulent capter une partie de la valeur des produits d'occasion

Les Français sont fans de seconde main. Les produits achetés qu'ils mettent en vente sur les plateformes comme Leboncoin ou Vinted se multiplient. Et la tendance ne risque pas de s'essouffler : les produits d'occasion sont un des moyens pour contrer la flambée des prix. D'après Natixis Payments, le nombre d'achats de seconde main a explosé de 140% entre 2019 et 2021 !



Dans ces conditions, on comprend que les entreprises veulent profiter d'une partie de la valeur générée par cet énorme marché. C'est le cas de JouéClub, qui organise du 7 au 18 juin les journées « Troc O' Joué » : les clients peuvent y déposer leurs jeux et jouets précédemment achetés dans l'enseigne ou ailleurs, et repartir avec un bon d'achat. Les produits d'occasion sont revendus dans un espace dédié.