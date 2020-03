Les entreprises du CAC 40 fortement incitées à ne pas verser de dividendes cette année

Bruno Le Maire a été clair : « Les entreprises qui auront bénéficié d'aides publiques ne pourront pas distribuer de dividendes à leurs actionnaires cette année », a affirmé le ministre de l'Économie devant les caméras de BFMTV. Si c'était le cas, elles s'exposeraient à l'obligation de rembourser l'avance de trésorerie de l'État sur les charges sociales et fiscales « avec une pénalité d'intérêt », a-il ajouté. Par ailleurs, dans les entreprises où l'État détient une participation, ce dernier votera contre le paiement de dividendes. L'an dernier, les entreprises cotées à Paris avaient versé 50 milliards d'euros de dividendes, qui sont habituellement octroyés aux actionnaires entre avril et juin. Un chiffre en hausse régulière de 7% chaque année ces cinq dernières années.



L'année 2019 avait marqué une belle performance des groupes cotés, ces derniers ont donc dans leurs coffres de gros dividendes à verser. Mais la crise économique qui se profile et l'exhortation de l'État à ne pas verser ces récompenses aux actionnaires vont peut-être avoir raison de ces versements. Plusieurs entreprises ont d'ailleurs annoncé qu'elles s'abstiendront cette année : Orange, EDF, La Française des Jeux, Renault, mais aussi Europcar, TF1, Bic, Vinci, Airbus.