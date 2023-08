Les espèces de moins en moins utilisées en France

La disparition totale des espèces semble donc inenvisageable, comme l'a montré l'expérience suédoise qui a fait marche arrière en 2020. Néanmoins, la disponibilité de l'argent liquide devient une préoccupation, notamment en ce qui concerne les distributeurs automatiques. Étant coûteux à produire et à exploiter, les banques ont tendance à les supprimer. Ainsi, 5.000 distributeurs ont disparu entre 2018 et 2021 selon la Banque de France. Ce phénomène devrait s'aggraver avec la fusion du réseau des distributeurs de BNP Paribas, Société Générale et Crédit Mutuel d'ici à 2025, avec une division attendue du nombre de distributeurs par deux.



La chute de l'utilisation de l'argent liquide en France témoigne d'une transformation des habitudes de paiement. Toutefois, elle soulève des questions complexes quant à l'accessibilité, la sécurité et l'avenir des transactions monétaires. La perspective d'un monde sans cash semble lointaine et remplie d'obstacles, nécessitant une réflexion approfondie sur les implications sociales et économiques d'un tel changement.