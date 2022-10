Les ex-clients d'EDF reviennent pour profiter des tarifs réglementés

Car EDF s'endette actuellement pour fournir à tous ses clients de l'énergie bon marché que l'entreprise achète au prix fort. C'est pourquoi il est de l'intérêt du groupe de favoriser les bonnes pratiques de consommation : « L'important est de consommer moins et de consommer mieux », a martelé le directeur exécutif d'EDF, Marc Benayoun.



D'où le recours aux heures creuses quand c'est possible, ou encore à l'option Tempo qui permet de payer son électricité moins cher durant les jours « bleus », soit la majorité de l'année. Le dirigeant s'est aussi voulu rassurant : 90% des entreprises de plus de 10 salariés ainsi que les collectivités qui ne peuvent bénéficier des tarifs réglementés ne verront pas leur facture d'électricité être multipliée par plus de… 4. C'est beaucoup, mais c'est bien moins que la multiplication par 20 des prix de gros.