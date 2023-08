Les excédents de l'Unédic aiguisent les appétits

Grâce à l'embellie de l'emploi et à une baisse du chômage indemnisé, l'Unédic s'attend à dégager des excédents inédits de 4,4 milliards d'euros en 2023, puis de 5,4 et 8,7 milliards dans les deux années suivantes. Le gouvernement, basant ses hypothèses sur une meilleure croissance du PIB, anticipe des surplus encore plus importants. Il maintient son objectif de plein emploi d'ici la fin du quinquennat, prévoyant un taux de chômage d'environ 5% de la population active en 2027, contre 7,1% actuellement, ce qui représente la création d'un million d'emplois supplémentaires.



La question de l'utilisation de ces excédents suscite des divergences entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Ces derniers plaident pour que ces fonds servent intégralement à rembourser la dette du régime, qui s'élève à 60,7 milliards d'euros fin 2022. Le gouvernement est d'accord sur le principe de l'utilisation d'une partie des excédents pour le désendettement, mais souhaite que la majorité soit utilisée pour le financement de sa politique de plein emploi.