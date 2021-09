Les exportations d’alcools français en forte hausse au premier semestre 2021

La reprise des exportations a été permise, outre par la réouverture de l’activité, par la levée des droits de douane punitifs instaurés entre l’Union européenne et les États-Unis. Des droits de douane qui restent en suspens, la levée n’est prévue que durant 5 ans, et qui avaient été décidés sur fonds de conflit dans l’aéronautique, entre Airbus et Boeing.



Résultat : l’Amérique du Nord a représenté, au premier semestre 2021, près d’un tiers du chiffre d’affaires réalisé à l’export, 2,3 milliards d’euros. Suivent l’Asie, 1,7 milliard, et l’Union européenne légèrement en-dessous de ce montant.



Toutefois, la FEVS s’inquiète de la suite des événements, notamment l’impact du gel du printemps 2021 sur la production ou encore les conséquences réelles de la crise économique, alors que le gouvernement a annoncé formellement la fin du « quoi qu’il en coûte » et donc des aides aux entreprises.