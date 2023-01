Les fabricants de produits laitiers réclament une hausse des prix subtantielle

Les consommateurs doivent-ils s'attendre à payer beaucoup plus cher leurs produits laitiers ? Cette perspective, qui n'enchantera personne, c'est pourtant celle que réclame les professionnels du secteur. Dans un communiqué de presse, l'organisation Syndifrais, qui regroupe les principales entreprises de la filière, appelle à une « revalorisation immédiate » des prix de vente. Elle réclame une hausse substantielle de 15 à 20%.



Autant dire que dans le contexte actuel d'inflation généralisée, à laquelle les produits alimentaires contribuent largement, la demande risque de mal passer. Mais il s'agit pour les Lactalis et autre Yoplait de peser dans les négociations sur les prix qui ont actuellement cours entre les industriels et la grande distribution. Syndifrais rappelle d'ailleurs la situation de l'an dernier, durant laquelle les fabricants ont dû assumer seuls, pendant quatre à six mois, des « pertes exceptionnelles et très importantes ».