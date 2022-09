Les factures d'électricité plombent le pouvoir d'achat des locataires HLM

Les dossiers chauds ne manquent pas. Il y a, par exemple, l'inquiétude autour du relèvement à 2% du taux de rémunération du Livret A, dont la collecte est utilisée pour financer le logement social. Cette augmentation de la rémunération représente un manque à gagner de deux milliards d'euros, selon la Fondation Abbé-Pierre. Il faut dire que les besoins sont criants : ils étaient en effet 2,3 millions de ménages à attendre un logement social fin 2021.



Il y a également la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Emmanuelle Cosse l'a rappelé : « On ne fait pas de la rénovation à la petite semaine pour passer de la classe G à F ou E (…) L'objectif, c'est qu'on ait des gains qui ramènent a minima le patrimoine en D et le plus souvent en C ». L'an dernier, ce sont 178.000 logements qui ont été rénovés, du jamais vu.