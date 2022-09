Les fournisseurs d'énergie préparent des primes pour les clients vertueux

« Nous regardons tout ce qui peut aller dans le sens d'incitations positives, et non dans les sanctions ». Pour le moment, rien n'a encore été décidé, et encore moins la nature d'un hypothétique bonus. Mais l'idée est dans l'air. C'est le cas aussi chez TotalEnergies. Patrick Pouyanné, le PDG du groupe, a ainsi annoncé devant le Congrès de l'Association française du gaz que « les personnes qui déplaceront leurs consommations (en heures creuses) auront un avantage supplémentaire, une économie concrète ».



Des détails seront donnés ultérieurement sur cette initiative, mais une autre est également prévue : le versement d'une « prime » pour tous ceux qui auront eu une baisse de consommation de leur électricité par rapport à l'hiver dernier. « Je suis célèbre pour les rabais sur l'essence, maintenant on va le devenir dans le domaine de l'énergie parce qu'après tout, il n'y a pas que l'essence qui compte dans ce pays », a-t-il asséné.