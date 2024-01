Les frais bancaires vont augmenter en 2024

Selon l'enquête de l'association CLCV, les frais bancaires connaissent une hausse moyenne de 2,5% à 3% en 2024. Cette hausse affecte particulièrement les « petits consommateurs », ayant des services de base, et les consommateurs dits moyens, qui bénéficiant de services supplémentaires comme l'assurance perte et vol. Ces derniers verront leurs frais annuels s'élever respectivement à 66,23 euros et 147,80 euros. Les « gros consommateurs », avec des services encore plus étendus, subiront une augmentation de 2,52%, portant leurs frais à 207,65 euros. Ces hausses sont principalement dues à l'augmentation des frais de tenue de compte et du coût des cartes bancaires.



La CLCV a également relevé des modifications dans les politiques bancaires concernant les retraits aux distributeurs automatiques de billets (DAB). Il y a une augmentation des coûts pour les retraits hors réseau et une réduction du nombre de retraits gratuits autorisés dans une banque concurrente. Parallèlement, le nombre de DAB en France a chuté de 12% entre 2018 et 2022, complexifiant l'accès aux espèces pour de nombreux clients. De plus, les opérations effectuées en agence sont désormais plus onéreuses, pénalisant les personnes ne pouvant pas recourir aux services en ligne.