Les fruits et légumes frais toujours plus chers

Sur un an, les prix des fruits frais issus de l'agriculture conventionnelle ont augmenté de 17%, celui des légumes de 4%. Dans l'agriculture bio, ces prix ont grimpé de respectivement 6% et 1%, d'après le baromètre annuel de l'association Familles rurales. Et les variations sont très importantes en fonction des légumes et des fruits frais. Les pêches, nectarines, poires et cerises ont particulièrement augmenté, note le rapport qui s'appuie sur 75 relevés de prix réalisés du 30 mai au 12 juin dans des grandes surfaces, des enseignes bio et des marchés.



Familles rurales a mis en place 46 « veilleurs consommateurs » dans 26 départements, chargés d'acheter des paniers type de huit sortes de fruits et de légumes. « En cette année si particulière, le confinement (manque de main d'œuvre, coûts de transport plus importants, production étrangère moins abondante) et les conditions météorologiques pour certains produits peuvent expliquer certaines augmentations ; ces dernières demeurent néanmoins très importantes pour les consommateurs sans pouvoir s'assurer de surcroît d'une meilleure rémunération des producteurs », explique l'association.