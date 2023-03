Les grandes enseignes dévoilent leurs promotions « anti-inflation »

De son côté, Intermarché a dévoilé 500 références à prix bas, dont trente produits frais (fruits, légumes, poisson) et le reste composé de ses propres marques. Monoprix va maintenir son opération « petits prix » sur 300 références, et à cela va s'ajouter une centaine de produits à « prix contrôlés ». Système U avait lancé bien avant son propre « panier » de 500 produits à prix coûtant « pour une durée indéterminée ».



Chaque enseigne a donc la liberté de faire comme elle l'entend pour aider les Français à limiter les pertes de pouvoir d'achat. Les négociations annuelles entre distributeurs et industriels ont abouti à une augmentation de 10% en moyenne sur les prix, qui va s'ajouter aux 12,5% d'inflation sur les produits alimentaires relevés l'an dernier par l'Insee.