Les grandes fortunes de la tech ont beaucoup perdu en 2022

Autre grand perdant de l'année 2022 : Jeff Bezos. La fortune du fondateur et retraité d'Amazon repose toujours sur les actions qu'il détient de l'entreprise, et le prix de celles-ci a dévissé également (-51%). Sa fortune, désormais estimée à 106 milliards de dollars, a reculé de 86 milliards. Mark Zuckerberg, créateur de Facebook et directeur de Meta, a lui aussi encaissé une chute vertigineuse de l'action du groupe de plus de 65%. Résultat : un patrimoine qui a fondu de 81 milliards. Il conserve toutefois 44 milliards.



La seule exception à la règle finalement, c'est probablement Zhang Yiming, propriétaire de ByteDance, qui a créé l'application TikTok. Sa fortune a augmenté de 10,4 milliards l'an dernier. Il se positionne à la 23e place du classement avec 55 milliards de dollars.