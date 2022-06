Les grandes fortunes russes fuient le pays

Entre les sanctions occidentales qui visent, entre autres, les grandes fortunes du pays et le style de gouvernement de Vladimir Poutine, qui réclame une loyauté à toute épreuve, les riches russes fuient vers d’autres cieux. Selon une étude de Henlet & Partners, une société spécialisée dans l’expatriation des grandes fortunes, ce sont quelque 15.000 millionnaires du pays qui quitteront la Russie en 2022. Cela représente 15% des résidents russes possédant un patrimoine supérieur à un million de dollars.



Il est communément admis que les grandes fortunes sont les premières à quitter un pays dès lors que celui-ci est en proie à de graves tourments et à un effondrement. L’état de la Russie n’est guère brillant : l’économie du pays devrait se contracter de plus de 8% cette année, tandis que les sanctions décidées dans le cadre de la guerre en Ukraine pénalisent les patrimoines des grandes fortunes russes.