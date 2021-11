Les habitants d'Ile-de-France quittent-ils réellement la région en masse ?

La région Ile-de-France n'a pas réellement subi d'exode de la part de ses habitants, malgré les confinements et les mesures de restriction liées à la crise sanitaire. En revanche, il y a bien des déménagements mais l'effet est plus limité qu'on ne le croit. Ainsi, la région demeure la plus recherchée sur SeLogier par les Français en général, relève la porte-parole du groupe, qui constate néanmoins une perte d'attractivité : -9 points entre février 2020 et mai 2021.



Les recherches immobilières réalisées par les Franciliens sont passées d'une part de 86% en février 2020 à 77% en mai 2021 : elle a donc baissé. Les habitants en Ile-de-France s'intéressent aux biens immobiliers en Bretagne : entre la période de janvier à avril 2021 et celle de mai-août 2021, les recherches sur la plateforme ont augmenté de 29%. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur affiche une hausse des recherches de 19%, elle est de 18% pour les Pays de la Loire, de 16% en Occitanie, de 13% en Nouvelle-Aquitaine et de 12% dans les Hauts-de-France.