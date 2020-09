Les habitudes de consommation évoluent sous l'effet de la crise sanitaire

Les consommateurs n'ont pas attendu la crise sanitaire pour embrasser de nouvelles manières d'acheter des biens. Mais l'épidémie a accéléré certaines tendances que les grands groupes de distribution se doivent d'intégrer au plus vite et de la manière la plus efficiente possible afin de répondre à ces nouveaux besoins. Une étude Nielsen relève ainsi que « de nouveaux modèles socio-économiques et comportementaux sont entrés en jeu et façonnent le futur de la grande consommation ». La vigilance des consommateurs va s'accroître, en particulier pour le contenu des courses alimentaires.



Les consommateurs ont de nouvelles préoccupations en termes de santé… mais ils doivent également composer avec des budgets réduits : le pouvoir d'achat a en effet souffert durant le confinement. « Les priorités en matière de santé et de budget se côtoient », indique le rapport de Nielsen. Un exercice d'équilibriste pour les enseignes, qui doivent donc s'adapter aux nouvelles manières de consommer, ce qui implique un investissement pour les ventes en ligne. La crise pousse les spécialistes traditionnels de la grande distribution à accélérer leur transformation numérique.