Les hôtels très loin de faire le plein

La fréquentation dans les hôtels peine à revenir à son niveau d'avant la crise sanitaire. L'Insee a calculé que le secteur de l'hôtellerie français avait enregistré 22,6 millions de nuitées au deuxième trimestre, ce qui représente 39% seulement du niveau de 2019 pendant la même période. Il y a deux ans, les hôtels avaient atteint 58,2 millions de nuitées. On est donc encore très loin d'une situation normale.



L'institut des statistiques relève toutefois que le taux d'ouverture des hôtels a progressé : il s'est établi à 79% au second trimestre, et même à 90% pour le seul mois de juin, alors qu'il était de 95% au même trimestre de 2019. Néanmoins, ces hôtels de plus en plus ouverts manquent encore de clients. Et c'est pire encore en région Ile-de-France.