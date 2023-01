Les influenceurs visés par la Bercy

Après des années sans régulation, le milieu des influenceurs doit s'attendre à un encadrement beaucoup plus strict par les pouvoirs publics. Le ministère de l'Économie a lancé une concertation publique sur le sujet, jusqu'au 31 janvier. Ensuite, Bruno Le Maire donnera ses décisions d'ici le mois de mars. Il ne faut pas s'attendre à du laisser-aller. Une enquête de la DGCCRF met en effet en lumière des pratiques douteuses dans le secteur.



La direction de la répression des fraudes a mené l'enquête auprès d'une soixantaine d'agences et d'influenceurs qui font la promotion dans leurs vidéos de compléments alimentaires, de programmes de régime ou encore de services de trading ou de paris en ligne. Du côté des abonnés, la prudence doit absolument être de mise : 60% des personnes ciblées ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.