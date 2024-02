Les investisseurs américains mettent l'attractivité de la France sous pression

Néanmoins, l'étude ne manque pas de reconnaître les forces de la France, notamment son dynamisme malgré un contexte international marqué par des tensions géopolitiques, une crise énergétique et une inflation significative en 2023. La France est louée pour sa capacité à rester attractive aux yeux des investisseurs américains, notamment grâce aux efforts de l'État pour limiter l'impact de la hausse des prix de l'énergie et aux réformes pro-business initiées depuis la réélection d'Emmanuel Macron, accueillies favorablement par 67% des répondants.



Pour autant, certains « irritants historiques », tels que le coût du travail, le climat social, ou encore la fiscalité, refont surface et menacent de compromettre les progrès réalisés. L'AmCham France recommande notamment de limiter la surtransposition des normes européennes en droit français et insiste sur la nécessité pour le gouvernement de mettre rapidement en œuvre les réformes annoncées, à l'image de l'ajustement des cotisations sociales et la simplification administrative.



L'appel à une action gouvernementale rapide et déterminée est clair. La présidente de l'AmCham France, Natacha Rafalsky, souligne l'importance de la concrétisation des réformes annoncées et de la mise en œuvre de la loi « Simplification/Pacte II », très attendue par le milieu des affaires. Le « choc de la simplification », annoncé par le président Macron en 2021, est jugé plus nécessaire que jamais pour renforcer l'attractivité de la France. Dans ce contexte, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a promis une nouvelle loi visant à renforcer l'attractivité financière de la France pour le printemps.