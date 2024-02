Les jeunes et le travail : les idées reçues battues en brèche

L'étude met en lumière le décalage entre la perception des managers et la réalité des attentes des jeunes. En effet, 93% des managers interrogés estiment que le rapport des jeunes au travail diffère de celui de leurs aînés, une vision contredite par les résultats de l'enquête. Cette dernière révèle également une diversité au sein de la jeune génération, avec six profils types identifiés, allant des « ambitieux » majoritairement satisfaits de leur travail, aux « découragés » percevant le travail comme une contrainte.



Il apparaît que la jeunesse d'aujourd'hui, loin d'être homogène, présente une variété d'attitudes et de rapports au travail influencés par leur milieu social et leur secteur d'activité.



Les auteurs de l'étude, Gilles Gateau et Thierry Pech, soulignent la nécessité de dépasser les stéréotypes pour comprendre la complexité des rapports au travail des jeunes. Les résultats mettent en évidence une continuité plutôt qu'une rupture entre les générations, avec des attentes similaires mais aussi des spécificités liées à la diversité des parcours et des aspirations. Cette enquête rappelle que le rapport au travail est influencé par des facteurs bien plus profonds que l'âge, tels que le contexte économique, le niveau d'éducation et la position dans le cycle de vie.