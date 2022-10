Les jouets de Noël coûteront plus cher cette année

Avec une inflation mesurée à 5,6% en septembre et un niveau de hausse des prix qui devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année (et au-delà), Noël risque d'être plus compliqué pour le budget des ménages. Michel-Edouard Leclerc prévient sur BFMTV : « Cela coûtera plus cher d'offrir des jouets à ses enfants ». Les parents doivent donc prévoir des dépenses plus importantes pour la fin de l'année.



Alors que la grande distribution a commencé à acheter des jouets pour garnir les rayons à Noël, le patron de l'enseigne Leclerc explique que les coûts de transport ainsi que la hausse des prix des licences sur les grandes marques internationales ont d'ores et déjà un impact sur les jouets. Et ils ne seront pas les seuls produits à subir une augmentation. Les chocolats aussi seront plus onéreux.