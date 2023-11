Les lignes Intercités en crise

Les temps de trajet des Intercités se sont significativement allongés au cours des deux dernières décennies, contrastant fortement avec la rapidité des TGV. Pour illustrer ce phénomène relevé dans Le Parisien, la liaison Paris-Limoges a vu son temps de parcours augmenter de 29 minutes entre 2003 et 2019, une tendance observée sur d'autres lignes importantes. Ce ralentissement ne s'explique pas seulement par l'ajout d'arrêts mais aussi par l'état vieillissant du réseau ferroviaire. Les Intercités, transportant des millions de passagers annuellement, sont confrontés à des contraintes techniques et des retards fréquents, leur taux de régularité ne dépassant pas 86 %.



Clément Beaune, ministre des Transports, qualifie cette situation de « double peine » pour les usagers privés du TGV, et en fait un enjeu politique prioritaire. Cette dichotomie entre les lignes à grande vitesse et les lignes classiques résulte d'une politique favorisant le développement des premières aux dépens de l'entretien des secondes. Des responsables politiques et des chefs d'entreprises expriment leur exaspération face à ce qu'ils perçoivent comme un « sentiment de déclassement ». Des lignes comme Bordeaux-Marseille, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont sont particulièrement critiquées pour leur dégradation.