Les maires vont pouvoir réguler les « dark stores »

Le texte prévoit de donner au maire le pouvoir de réguler les « dark stores ». Ainsi, il pourra autoriser ou pas ces locaux. Cela signifie que bon nombre d'entre eux vont être amenés à fermer, mais « ce n'est pas la fin des dark stores pour autant », a affirmé Olivia Grégoire, puisqu'on saura désormais dans quel quartier ces locaux sont autorisés et les quartiers où ce ne sera pas le cas.



Du côté de la mairie de Paris, on se réjouit de ce décret : « Le gouvernement confirme l'illégalité observée, notamment à Paris, sur des dizaines de dark stores et donc la nécessité de leur fermeture immédiate », déclare Emmanuel Grégoire, l'adjoint à l'Urbanisme. Les acteurs du secteur « n'ont plus aucune échappatoire ».