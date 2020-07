Les masques de protection, produit vedette de la grande distribution

Les masques de protection chirurgicaux ou en tissu sont désormais largement disponibles dans les rayons des supermarchés et hypermarchés depuis que la grande distribution a obtenu l'autorisation de vendre ces articles le 4 mai dernier. Les consommateurs peuvent en acheter facilement depuis le déconfinement, alors que c'était plus difficile durant les semaines du confinement. Et à en croire le panéliste Nielsen, ils en achètent beaucoup : le chiffre d'affaires pour ces produits a atteint 175 millions d'euros durant les dix dernières semaines.



C'est du 11 au 17 mai que les ventes ont été les plus importantes, puisque les masques ont accumulé 37 millions de chiffre d'affaires. Le 11 mai marquait aussi le premier jour du déconfinement. Les ventes ont été bien moindres par la suite, mais elles demeurent robustes en oscillant entre 8 et 10 millions d'euros depuis le 8 avril. Nielsen relève une progression du chiffre d'affaires de deux millions durant la semaine du 6 au 12 juillet (10 millions d'euros de ventes, contre 8 millions les trois semaines précédentes).