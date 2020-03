Les mauvais élèves de l’égalité salariale

La ministre du Travail a révélé les résultats de l’index égalité professionnelle, qui note 1 200 grandes entreprises de plus de 1 000 salariés en fonction de leurs efforts pour atteindre l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Au Parisien Elle prévient toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire. En attendant de connaitre les résultats complets, la ministre relève que 55 entreprises ont obtenu des notes de 99 et de 100, soit 19 de plus que l’an dernier. Les bons élèves sont notamment la Française des Jeux, Orange, Nocibé ou encore la Maif.Mais toutes les entreprises ne sont pas même niveau. Muriel Pénicaud dénonce ainsi nommément Derichebourg, Alsace Croisières CroisiEurope, Ufifrance Patrimoine, Hager electro SAS Obernai, Safran Electronics and Defense cockpit solutions, Circet, Foncia carrières et compétences et Securitas France, dont les notes varient entre 51 et 66. Go Sport fait aussi partie des mauvais élèves, sans qu’on connaisse sa note pour le moment.