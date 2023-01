Les médecins libéraux poursuivent leur mouvement de grève

Dès lundi 2 janvier 2023, et jusqu’au dimanche 8 janvier 2023, la mobilisation des médecins se poursuit dans toute la France. Au grand dam des patients et des hôpitaux, alors que les épidémies de grippe et de Covid-19 se poursuivent. Et elles pourraient connaître une hausse avec la réouverture des salles de classe et la fin des vacances en famille qui ont conduit à un brassage de populations sans respect des gestes barrière.



En outre, la manifestation annoncée pour le jeudi 5 janvier 2023 à Paris est maintenue. Le collectif prévoit un rassemblement à 13 heures place du Panthéon, et un défilé jusqu’au ministère de la Santé. Médecins pour demain réclame toujours un doublement du prix de la consultation, fixé à 25 euros depuis 2016.