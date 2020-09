Les musées parisiens en panne de visiteurs cet été

Les difficultés pour voyager liées à la mise en place et, parfois, au renforcement des mesures sanitaires ont eu raison de l'appétit des visiteurs étrangers pour Paris et ses musées cet été. La fréquentation est au plus bas dans les plus prestigieux établissements de la capitale française. Le Louvre accuse ainsi une chute de sa fréquentation de 70% en juillet par rapport à l'an dernier, et de 60% au mois d'août. Au Château de Versailles, on a enregistré trois fois moins de visiteurs cet été. Le bilan est tout aussi sévère au musée d'Orsay, avec une fréquentation en chute libre de 70% en juillet et en août.



Ces résultats, directement liés à la crise sanitaire du coronavirus qui a paralysé une bonne partie de la filière touristique, ont des répercussions significatives sur les comptes des musées nationaux. Ainsi, le centre Pompidou a estimé ses pertes à 20 millions d'euros cette année. Ce sera 28 millions de manque à gagner pour le musée d'Orsay. Dès le mois de juin, le Musée du Louvre appelait l'État à la rescousse afin d'obtenir une aide financière. Si les établissements ont fait appel aux Parisiens et aux touristes français pour maintenir leur activité cet été, cela n'a pas été suffisant.