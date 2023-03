Les nouveaux délais pour les demandes de chèques énergie "fioul" et "bois"

Contrairement aux chèques énergie "usuel" et "exceptionnel", l'attribution des chèques spécifiques "fioul" ou "bois" n'est pas automatique. Les consommateurs doivent en faire la demande sur le portail internet dédié. Le dispositif concerne environ 1,6 million de foyers utilisant le fioul domestique et 2,6 millions de foyers utilisant le bois énergie. Les foyers ayant un double usage (chauffage bois en appoint du fioul) peuvent effectuer une seule demande, tandis que ceux ayant un double usage avec une autre énergie peuvent faire des demandes de chèques fioul ou bois.



Pour déposer une demande, les consommateurs doivent fournir leur numéro fiscal et une copie de facture datant de moins de 18 mois. En cas de bâtiment collectif, une attestation du syndic ou du gestionnaire locatif est nécessaire. Les factures doivent mentionner le combustible concerné (bois ou fioul).



L'aide, d'un montant de 50, 100 ou 200 €, est conditionnée et variable suivant les revenus. Une simulation est disponible sur le site internet officiel. Un numéro d'assistance (0 805 204 805) est également mis à disposition pour les consommateurs qui n'ont pas l'usage d'internet. Toutes les entreprises de vente de combustibles sont tenues d'accepter ces chèques énergie.