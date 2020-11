Les nouvelles étapes du confinement en France

Très attendue, la première étape du nouveau confinement commencera le 28 novembre 2020 avec l’ouverture des commerces dits « non-essentiels ». Une ouverture soumise au respect de règles sanitaires beaucoup plus strictes mais qui permettra aux Français de faire quelques achats avant Noël. D’ailleurs, pour la même raison, les déplacements seront autorisés dans un rayon de 20 km et pour 3 heures, toujours en ayant une attestation dérogatoire de sortie.



Cette première phase va durer jusqu’au 15 décembre 2020 lorsque le confinement sera levé, a annoncé Emmanuel Macron, sous réserve que les indicateurs sanitaires chutent. Le confinement ne sera transformé en couvre-feu de 21h à 6h le 15 décembre 2020 que si le nombre de cas de Covid-19 par jour chute sous la barre des 5.000 et que le nombre de personnes en réanimation baisse entre 2.500 et 3.000.