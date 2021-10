Les nouvelles sources de déstabilisation de la France

Extraits :

(…), L’Afrique n’a jamais été aussi fragile. Soumis au sud du Sahara à une poussée démographique spectaculaire et durable et partout au réchauffement climatique, à la désindustrialisation, à des migrations internes massives, à la faillite de nombreux États et à l’exacerbation sur son sol de la compétition entre des puissances extra-africaines, le continent africain traverse une période de turbulences sans précédent dans l’histoire contemporaine.

Soixante ans après la décolonisation, le continent le plus proche de l’Europe est porteur de menaces vertigineuses, non seulement pour ses propres populations, mais aussi pour les peuples européens, qui subissent déjà les conséquences des faiblesses de leurs voisins. La Méditerranée est devenue le talon d’Achille de l’Europe.

Surmonter les conséquences des faiblesses africaines apparaît dès lors nécessaire, à la fois pour garantir à nouveau la sécurité et la stabilité de deux régions du monde, mais surtout pour faire de l’espace méditerranéen une nouvelle source de puissance et de dynamisme économique dans les décennies à venir. Pour y parvenir, la France et les nations européennes devront assumer de rétablir un rapport de force qui leur soit favorable. C’est le prérequis nécessaire pour créer à nouveau les conditions de la paix à leur frontière sud.



Après la paix : défis français, VA Editions, Versailles, juin 2021