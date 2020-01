Les objets publicitaires peuvent-ils booster votre communication ?

Le concept des objets publicitaires

Pourquoi inclure les cadeaux publicitaires à sa stratégie de communication ?

81 % des Français conservent et utilisent les objets publicitaires reçus ;

86 % des Français se souviennent toujours de la marque ou de l'entreprise donatrice ;

89 % des Français trouvent les objets publicitaires sympathiques ;

77 % des Français souhaiteraient recevoir davantage d’objets publicitaires.



Impact sur l'économie et le chiffre d'affaires des entreprises

Les objets publicitaires sont l'ensemble des objets de valeur ; cadeaux qu'une entreprise ou une marque offre à ses clients et prospects pour promouvoir un service ou un produit au cours d'une campagne publicitaire. Ce sont aussi les cadeaux offerts aux collaborateurs, fournisseurs et partenaires en vue de renforcer et de pérenniser les relations mutuelles. Les objets publicitaires portent généralement le nom et le logo du donateur et constituent un puissant outil de communication auprès des cibles déterminées. Ils permettent de transformer les prospects en clients et de fidéliser la clientèle existante.Aujourd’hui, il existe une multitude d'objets publicitaires, mais tous ne sont pas efficaces et populaires au même degré. Voici le top 5 des objets publicitaires selon leur popularité et leur performance pour booster votre communication :Le sac est vient en tête des objets publicitaires populaires à fort impact. Il permet à l'entreprise ou à la marque émettrice d'interagir avec ses cibles et de gagner largement en visibilité. Le sac est entièrement personnalisable et durable, ce qui vous permet de communiquer de manière unique et originale sur une longue durée. Il fait aussi partie des nouvelles tendances de l'objet publicitaire. Si vous voulez offrir un sac utile et prisé par vos cibles, choisissez un sac personnalisé sur BtoBag . Ce site dispose des sacs personnalisables, écologiques, de haute qualité, adaptés à tout besoin publicitaire. Vous y trouverez tout ce qui vous permet de vous démarquer de vos concurrents à court, moyen et long terme.Le t-shirt et la casquette sont des supports publicitaires célèbres. Ils sont complémentaires et faciles à mettre en place. Le t-shirt et la casquette font de la personne qui la porte l'ambassadrice de votre marque ou entreprise. C'est donc un excellent moyen publicitaire pour mettre votre marque en avant, promouvoir vos produits, vos services ou simplement fidéliser vos clients.Le stylo est un objet publicitaire peu original, mais il est accepté par tous à cause de son utilité. Très pratique, vos cibles s'en serviront quand elles voudront. Le coût d'une publicité par stylo est très faible, ce qui veut dire que vous en concevoir en grand nombre pour atteindre une cible conséquente.La gourde est l'objet publicitaire le plus utilisé après le sac, le t-shirt, la casquette et le stylo. Elle est très appréciée parmi les cadeaux publicitaires, car elle rime avec les tendances actuelles : consommation écologiques et éthique. Une gourde avec le nom et le logo de votre marque est un excellent moyen pour communiquer vos valeurs auprès de vos clients et prospects.Les notes adhésives et blocs-notes font partie des grands classiques des objets publicitaires. Ils sont appréciés aussi bien par les professionnels que les particuliers. L'avantage des notes adhésives et blocs-notes réside dans le fait qu'on peut utiliser chacun de leurs feuillets pour transmettre un message unique et personnalisé.Les objets publicitaires offrent une multitude d'avantages à votre entreprise, marque, association ou collectivités. Lorsque vous utilisez ces objets, vous communiquez de manière originale, ciblée et précise. Sachez que les objets publicitaires parlent à ceux qui les utilisent ou les voient simplement. Ils vous permettent de bénéficier d'une visibilité répétée et durable auprès de votre cible. Ainsi, vous pouvez développer votre visibilité facilement, prospecter efficacement et fidéliser vos clients durablement. Gardez aussi à l'esprit que les bénéficiaires ne considèrent pas ces objets comme des canaux de publicité, mais plutôt des cadeaux précieux à conserver et à utiliser aussi longtemps que possible. Si vous voulez mettre de la joie au cœur de vos clients, prospects, collaborateurs et fournisseurs, offrez-les des objets publicitaires personnalisés.Il est aujourd'hui nécessaire, voire indispensable d'intégrer les objets publicitaires dans sa stratégie de communication. En tant qu'outils de communication personnalisée (inscription de votre nom, logo, slogan...), ils vous permettent de vous démarquer dans un environnement commercial de plus en plus ultra-concurrentiel. Les objets publicitaires représentent un excellent support pour communiquer l'image de votre marque ou entreprise, mais aussi de vos produits ou services. Selon une enquête commanditée par la Fédération Française des Professionnels de la Communication par l'Objet (2FPCO), on retient les résultats suivants : Les entreprises et les marques qui les exploitent, fidélisent leurs clients, en attirent de nouveau et voient leurs ventes augmenter de manière significative. Il est même démontré que 86 % des entreprises qui offrent des cadeaux publicitaires connaissent une réelle croissance de CA pendant la période de l’opération. Lorsque les employés reçoivent eux aussi des cadeaux publicitaires, ils sont motivés et travaillent avec beaucoup de plaisir au bénéfice de la croissance continue de l'entreprise.