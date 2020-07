Les offres d'emploi en forte progression en juin

Les offres d'emploi sont revenues à leur niveau d'avant la crise sanitaire. Alors que leur nombre s'était effondré entre le 28 février et le 20 mars (-53%), les intentions d'embauche sont franchement remontées : entre le 29 juin et le 3 juillet, le spécialiste de l'intérim et des ressources humaines a enregistré 148.295 offres d'emploi. Un chiffre à comparer aux 150.872 dénombrées pendant la première semaine du mois de mars, juste avant le confinement. Même si le marché de l'emploi n'est pas revenu à son niveau de juin 2019, ces volumes sont encourageants : l'activité économique aurait repris assez fort, suffisamment en tout cas pour pousser les employeurs à embaucher de nouveau en force.



Mais la prudence reste de mise. D'une part, rien ne dit qu'une seconde vague de contaminations ne viendra pas tout remettre à plat à nouveau d'ici la fin de l'année. D'autre part, le gouvernement n'a pas écarté la possibilité de reconfinement ciblé pour tuer dans l'œuf les clusters. Les employeurs doivent donc redoubler de prudence. La rentrée de septembre sera capitale : les faillites d'entreprises qui pourraient se multiplier provoqueront mécaniquement une hausse du chômage. On verra alors si les employeurs seront toujours aussi désireux d'embaucher.