Les paiements par carte bancaire supérieurs aux espèces en 2020

La crise sanitaire a renforcé certains comportements de consommation. Craignant la transmission par les espèces, les Français se sont tournés plus que jamais cette année vers le paiement par carte bancaire.Depuis le mois de mai, le plafond de paiement par carte sans contact est passé à 50 euros, contre 30 euros. De quoi payer plus facilement les achats du quotidien. Les règlements sans contact ont représenté 39% des paiements par carte bancaire en 2020.Il est incontestable que l'épidémie, qui a forcé à la mise en œuvre de gestes barrière afin d'éviter les contaminations, a joué un rôle moteur dans cette progression significative de l'utilisation des cartes bancaires. Non seulement on rechigne de plus en plus à faire circuler de l'argent liquide, mais encore le commerce en ligne a permis de compenser la fermeture des commerces traditionnels durant les confinements. Thierry de la Bretèche, directeur adjoint des activités fiduciaires à la Banque de France, explique : « Les retraits d’espèces aux DAB (distributeurs) ont baissé d’environ 20% en volume et de 10% en valeur depuis le début de la crise ».