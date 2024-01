Les patrons des petites entreprises ne gagnent pas des fortunes

L'enquête de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) dévoile des statistiques éloquentes sur les revenus des dirigeants de TPE-PME en France. Selon cette étude, un dirigeant de TPE-PME sur cinq perçoit une rémunération mensuelle nette inférieure à un SMIC, soit moins de 1.400 euros. Ce chiffre vient contredire l'image répandue du patron grassement rémunéré. De plus, 31% des dirigeants interrogés gagnent entre 1.400 et 2.600 euros par mois, tandis que 25% se situent dans la tranche de 2.600 à 4.000 euros. Seulement un quart dépasse la barre des 4.000 euros mensuels.



La CPME, dans son communiqué, a tenu à souligner les défis auxquels ces entrepreneurs doivent faire face. « Il est parfois bon de rappeler les difficultés auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise sur le dos desquels les règles et contraintes s'accumulent », a déclaré l'organisation. Cette déclaration met en lumière les nombreuses pressions réglementaires et financières pesant sur ces dirigeants, souvent considérés comme des modèles réduits de grandes entreprises, bien qu'ils opèrent dans des réalités très différentes.