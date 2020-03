Les perspectives de croissance en France s'évaporent

Alors que la Banque de France avait estimé une croissance à 0,3% pour les mois de janvier, février et mars, cette prévision a été revue à la baisse de 0,2 point : il ne faudra donc plus compter que sur une progression du produit intérieur brut de 0,1% pour le premier trimestre. Bien sûr, le coronavirus est le principal coupable : les mesures prises pour endiguer l'épidémie sont drastiques et réduisent fortement l'activité économique du pays. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, confirme le fort ralentissement. Les perspectives sont « très dégradées » pour le mois de mars, tandis qu'une incertitude forte règne sur la production à venir.



Du côté du gouvernement, si l'on admet que l'épidémie de COVID-19 a des répercussions importantes sur la croissance, on se refuse toujours à donner des estimations chiffrées. Peut-être à raison, au vu des événements qui se précipitent. Le coronavirus poursuit son expansion partout dans le monde, forçant les pays à fermer leurs frontières et à limiter les échanges commerciaux. Quant aux places financières, elles paniquent littéralement !