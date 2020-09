Les pertes s'accumulent pour les compagnies aériennes

Dans ces conditions, les compagnies aériennes doivent composer avec difficulté. Alexandre de Juniac, le président de l'IATA, s'attend au pire : les compagnies aériennes qui profitent de la période estivale dans l'hémisphère nord pour compenser les mois plus calmes en hiver ne pourront pas compter sur ce « matelas » financier inexistant cette année qui s'annonce quasiment blanche, avec très peu d'activité au compteur.



« En l'absence d'une aide des gouvernements et de la réouverture des frontières, des centaines de milliers d'emplois disparaîtront », prévient le dirigeant. Ce dernier appelle à mettre en place une politique de tests de la COVID-19 avant le départ au plan international afin de « donner confiance aux gouvernements pour la réouverture des frontières et aux passagers ».