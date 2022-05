Les petites et moyennes entreprises face aux conséquences de la guerre en Ukraine

Si toutes les TPE et les PME françaises sont loin d'être exposées directement à la guerre en Ukraine, les conséquences de cette crise ont d'ores et déjà un impact sur leur activité. Dans le dernier baromètre BPI France et Rexocode, la moitié des petites et moyennes entreprises s'attend à être pénalisée par l'agression russe en Ukraine. La trésorerie a ainsi tendance à se resserrer, malgré des conditions de crédit toujours favorables.



Cela pourrait toutefois changer en raison de la hausse des taux que la Banque centrale européenne devrait effectuer dans le courant de l'été pour réduire la pression inflationniste. Dans ce contexte, les investissements devraient se réduire : cette année, 55% des dirigeants ont l'intention d'investir. Cet indicateur reste bien orienté, mais gare : il a perdu 4 points par rapport au précédent trimestre.