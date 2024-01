Les pistes de Bercy pour relancer le secteur du logement

Le ministère de l'Économie et celui de la Transition écologique s'attaquent à la crise du logement en France. Selon Europe 1, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, et Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, travaillent à l'élaboration d'un plan ambitieux. Prévu pour relancer le marché de la location, le texte se concentre notamment sur la refonte du diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les petites surfaces.



Ce nouveau DPE, qui devrait être mis en place suite à la nomination d'un nouveau ministre délégué au Logement, vise à intégrer davantage de petites surfaces sur le marché de la location. Ces logements avaient précédemment souffert de diagnostics peu concluants en termes d’efficacité énergétique. Cette initiative pourrait donc revitaliser un secteur en difficulté en rendant ces logements plus accessibles et attractifs pour les locataires.