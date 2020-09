Les plans de sauvegarde de l'emploi se multiplient

Les entreprises sont à la peine alors que la crise économique fait sentir ses effets sur l'activité. Le soutien financier du gouvernement pour le maintien de l'emploi, via le dispositif de chômage partiel, commence à s'éteindre, provoquant davantage de plans de sauvegarde de l'emploi (PSE). Selon les statistiques de la Dares attaché au ministère du Travail, ce sont 394 PSE qui ont été enregistrés entre le 1er mars et le 13 septembre. Un nombre quasiment doublé par deux par rapport à la même période de l'an passé (à l'époque, le nombre de PSE s'était établi à 249).



Le mois d'août avait été clément pour les PSE, puisque leur nombre avait baissé. Durant la dernière semaine du mois d'août, ce sont 10 plans de sauvegarde qui ont été enregistrés, puis 19 pendant la première semaine de septembre… et 30 PSE la semaine suivante. Une accélération qui n'est pas de bon augure pour la suite de l'année. La Dares indique que 3.200 licenciements collectifs — la majorité concerne des licenciements de moins de 10 salariés — ont été mis en œuvre pour des motifs économiques. Ces licenciements collectifs ont été initiés en dehors des PSE.