Les plus fortes hausses de salaires selon les métiers

Entre inflation et hausse des prix de l'énergie, le pouvoir d'achat sera au cœur de la campagne présidentielle. Pour passer ce cap, rien de mieux qu'une augmentation de son salaire ! Le magazine Capital, qui s'est appuyé sur le guide des salaires 2022 du cabinet de recrutement Robert Half, a établi le classement des métiers qui bénéficieront des plus fortes hausses l'année prochaine. Le premier d'entre eux, c'est fiscaliste avec des hausses qui vont s'échelonner de 37,5% pour un débutant, à 84% pour la personne expérimentée, et jusqu'à 88,9% pour la personne avec une expérience intermédiaire.



Viennent ensuite deux métiers relativement récents au sein de l'entreprise. L'ingénieur DevOps, qui développe des applications et les déploie, va enregistrer une augmentation comprise entre 59 et 69%. Le responsable help desk, qui supervise l'organisation, le suivi et la gestion d'une équipe pour améliorer la qualité des services, va profiter d'une hausse entre 33,3% et 40%. Les autres métiers sont plus classiques, mais les hausses n'en demeurent pas moins intéressantes.