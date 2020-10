Les plus riches épargnent davantage durant la crise sanitaire

Pour les ménages les moins aisés, le niveau d'épargne est moins élevé qu'à l'habitude. « Alors que l’épargne est très au‐dessus de la normale pour les plus aisés en fin de période, elle est en dessous pour les plus modestes », selon le Conseil. Les foyers plus aisés ont réduit leur endettement depuis le mois de mars, alors que la dette des plus modestes a tendance à augmenter. Pour tenir le coup pendant ces mois très difficiles, ces derniers empruntent davantage.



Le CAE relativise néanmoins, en affirmant que les ménages modestes ont moins baissé leur consommation, celle‐ci se concentrant « plus sur les biens essentiels ». Ils ont néanmoins connu un rebond ensuite. Pour les plus riches, le niveau de consommation d'avant la crise n'a toujours pas été atteint. Par ailleurs, et c'est la double peine pour les plus modestes, leurs revenus ont baissé depuis le début de la crise. Le Conseil recommande au gouvernement d'amplifier les aides et le soutien aux ménages modestes.