Les premières difficultés d'approvisionnement touchent les stations-services

Pour le moment, si les premières difficultés d'approvisionnement sont bel et bien présentes, TotalEnergies précise que les stocks restent à un niveau élevé. « Les équipes sont mobilisées pour faire face à une demande qui pourrait être plus soutenue que d'habitude », assure l'entreprise qui est à la tête d'un tiers des stations-services en France. Néanmoins, les autorités surveillent sans aucun doute la situation dans l'approvisionnement en carburant.



En fonction des départements, elle est plus ou moins critique. La Sarthe affiche ainsi un taux de quasiment 30% de stations-services n'ayant plus d'essence ou de diesel. C'est 22% dans le Calvados et 21,8% dans l'Essonne. Si l'Est du pays est encore épargné, les Pays de la Loire, la Normandie et l'Ile-de-France commencent à ressentir des difficultés d'approvisionnement.