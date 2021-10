Les premières propositions de Bruxelles pour réduire les prix de l'énergie

La France souhaite également que soient revues les règles du marché commun de l'électricité, dont les prix s'appuient sur les variations des cours des énergies fossiles. Or, le nucléaire produit de l'électricité décarbonée. « Il faut regarder la possibilité de découpler les prix de l’électricité et ceux du gaz, car nous avons des énergies moins chères, par exemple les renouvelables », a expliqué Ursula von der Leyen, sans toutefois mentionner explicitement le nucléaire. Le sujet est sensible dans de nombreux pays européens…



L'Espagne propose de son côté des achats groupés pour le gaz. La Grèce met en avant un « fonds transitoire » pour absorber les hausses des prix. Mais d'autres pays, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, soulignent que ces augmentations sont temporaires, liées au soudain et fort rebond de l'économie. De nouvelles propositions de la Commission seront mises sur la table lors du sommet des 21 et 22 octobre.