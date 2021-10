Les prétendants plus nombreux autour d'ING France

Avec un fichier fort d'un million de clients, ING France fait saliver plusieurs banques françaises. La filiale hexagonale du groupe néerlandais ING cherche en effet à vendre ce portefeuille, et uniquement celui-ci. HSBC France avait certes un fichier de clients, mais l'acquéreur (le fonds Cerberus, en l'occurrence) a aussi repris tout un réseau et des salariés. ING France a de son côté supprimé 500 postes avant de proposer son fichier, ce qui est plus attirant pour les prétendants.



Pendant longtemps, beaucoup ont cru que Boursorama, filiale de la Société Générale allait emporter le dossier. Mais deux banques ont montré des signes d'intérêt : le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, selon des informations des Echos. ING France a plusieurs atouts : pour Boursorama, ce portefeuille de clients accélère grandement l'objectif d'atteindre 4 millions de clients d'ici 2023, ce qui serait synonyme de rentabilité tout en économisant les coûts d'acquisition à investir pour recruter cette clientèle (entre 200 à 300 millions d'euros par an).